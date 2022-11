Verlosung

6x 2 Tickets für Stubete Gäng Konzert zu gewinnen

Der meistgebuchte Act der Schweiz ist zurück! Die Brüder Aurel und Moritz Hassler zelebrieren mit «Dunne mit de Gäng» ein Revival ihrer Hip-Hop-Jugend straight out of Hagendorn. «Wir haben uns gefragt, was geschehen wäre, wenn die Beastie Boys mit den Boss Buebe zusammen einen Track gemacht hätten.», sagt Moritz Hassler. So entstand «Dunne mit de Gäng». Mit dabei waren die altbekannten Gäng-Mitglieder: Vater Hans Hassler, der Schweizer Godfather des Akkordeons sowie Onkel Claudio. Wir freuen uns auf die Stubete Gäng im Zauberwald.