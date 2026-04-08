Conditioner vor dem Shampoo? Das passiert mit den Haaren

Viele haben ihr Beauty-Programm verinnerlicht und spulen es bei Bedarf quasi im Schlaf ab. Will heissen, dass wir dabei nicht wirklich bei der Sache sind. So auch beim Haarewaschen. Weil wir von der repetitiven Alltagsroutine genug haben, wird es Zeit, unser tägliches Duschprogramm auf den Kopf zu stellen. Nicht bloss, weil wir können, sondern weil unsere Mähne davon profitiert. Ja, ihr habt richtig gelesen.