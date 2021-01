Ok … Gen Z trägt jetzt Fake-Augenringe

Kinder zulegen, gestresst sein, einseitig ernähren und Alkohol trinken.

Zugegeben, vielleicht sind das doch nicht so guten Ideen, wenn man bedenkt, dass ihr zwischen 9 und 24 Jahre alt seid. Aber nun mal im Ernst: Augenringe werden früher oder später zum täglichen Begleiter. Schauen die Schatten einen erst mal am Morgen im Spiegel an, wünscht man sich den tadellosen Jugend-Teint zurück. Spätestens dann, wenn der Nachwuchs schlüpft, die Alltagssorgen am Abend mit einem Glas Rotwein heruntergespült werden und man zum Nachtisch eine Tüte Chips vertilgt, ja dann sind die Augenringe automatisch da. Neben dem Lebensstil und der Ernährung spielen auch die Gene eine wichtige Rolle. Werft doch mal einen Blick in das Gesicht eurer Mama – so sieht vermutlich eure Zukunft aus.