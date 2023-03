Cloud Skin: Diesen Make-up-Trend lieben die Stars

Der perfekte Look für alle, die es matt mögen: Stars wie Kendall Jenner (27), Selena Gomez (30) und Emily Ratajkowski (31) schwören im Frühling 2023 auf den Cloud-Skin-Look. Auf Social Media wird der Make-up-Trend derzeit als einer der grössten Beauty-Trends der frühlingshaften Monate gehandelt. Geprägt wurde der Look vor allem von Make-up-Artist Dominic Skinner (60). Aber was steckt nun genau hinter Cloud Skin? So gelingt der Beauty-Look in ein paar einfachen Schritten.