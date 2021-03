Wie wir den Color-Blocking-Trend alltagstauglich machen

Okay, das ist für euch nun definitiv zu viel des Guten? Abschreiben solltet ihr euch den Trend aber dennoch nicht. Schliesslich verbringen wir ja noch immer viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Da sind die bunten Farben ein echter Moodbooster. Den Trend könnt ihr zudem ganz easy in einer abgeschwächten Form tragen. Tupft beispielsweise einen knalligen Lippenstift in einem Orange-, Pink- oder Rotton mit den Finger auf eure Lippen. Dadurch scheint der Look frisch aber nicht zu intensiv. Greift hier unbedingt zu matten und wasserfesten Produkten, damit euch die Farbe unter der Maske nicht verschmiert. Wer den Fokus lieber auf die Augen legen möchte, wählt helle Blau- oder Lilatöne. Wem auch das zu weit geht, kann sich einfach mit knalligen Nagellacken austoben.