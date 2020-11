Wir können in der Schweiz aber nur so viele Personen testen, wie wir Tests zur Verfügung haben. Die Anzahl PCR-Tests ist leider aufgrund des technischen Aufwands und der damit verbundenen Kosten beschränkt. Neu stehen uns zusätzlich sogenannte Antigen-Tests zur Verfügung. Diese könnten in jeder Apotheke oder Arztpraxis durchgeführt werden, weil sie ohne Labormaschinen auskommen. Die gelieferten Resultate sind zwar etwas weniger zuverlässig, aber dieses Problem liesse sich bei schweren Symptomen mit einem Nachtesten via PCR-Test lösen.