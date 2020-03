«Es war weltweit die beste Rede zur Corona-Krise»

Ihre Rede an die Bürgerinnen und Bürger war weltweit die beste Rede eines Staatsoberhauptes zur Corona-Krise. Sie dürfte noch lange in Rhetorikkursen als Best Practice analysiert werden, weil sie ideal den drei Kriterien einer guten Rede entspricht, die schon Aristoteles definiert hat: eine Kombination von Glaubwürdigkeit, Emotion und Logik.