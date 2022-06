1656 Kinder, die – in 80 Prozent der Fälle in den eigenen vier Wänden – spitalreif geprügelt wurden. Fünf Kinder sind 2021 in Schweizer Kinderkliniken an den Folgen körperlicher Misshandlung gestorben. Und das sind nur die offiziell gemeldeten Fälle. Insgesamt geht man davon aus, dass in der Schweiz etwa 130’000 Kinder regelmässig geschlagen werden. Von seelischer Gewalt – also Dingen wie erniedrigen, einsperren oder drohen – ist laut Kinderschutz Schweiz gar jedes vierte Kind betroffen.