Auch heute bin ich eigentlich am liebsten allein unterwegs. Denn Kind 1 will grundsätzlich nicht die Pisten fahren, die ich will. Kind 2 missbraucht mich zum Filmen seiner Stunts auf Ski oder Snowboard im Funpark. Und um den ganzen Tag zwischen Jumps und Rails rumzurutschen, reut mich dann schlicht das Geld. Ich werd also diese Ferien allein auf die Piste. Ich muss mir noch eine Notlüge einfallen lassen: «Hey Kids, ich geh winterwandern. Will jemand mitkommen?»