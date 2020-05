Der Spuk hatte ein Ende, als der Jüngere in die Mittelstufe kam. Ich glaube heute, das hatte einiges damit zu tun, dass die beiden zu dieser Zeit in altersdurchmischte Klassen kamen. Sie gingen zwar nicht in dieselbe Klasse, aber der Viertklässler sass plötzlich mit Freundinnen seiner Schwester im Klassenzimmer, die Sechstklässlerin mit Freunden ihres Bruders. Ihre Freundeskreise durchmischten sich, sie waren in den gleichen Chatgruppen und unterhielten sich am Esstisch über die gleichen Kinder und Lehrpersonen.