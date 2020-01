Gerade als ich mich aufregen will, merke ich: sSie hat recht. Die Sonne scheint auch später noch. Wenn ich sie jetzt aus dem Bett und in den Schnee scheuche, nerven wir uns über die jeweils andere und haben danach stundenlang schlechte Laune. Ist es wirklich so wichtig, ob wir nun eine Stunde früher oder später auf der Piste sind? Nein, ist es nicht. Genausowenig wie ob sie nun diese Hausaufgaben ein paar Minuten früher oder später erledigen. So nehme ich mir vor, «es öfter mal zu chillen». Und wisst ihr was? Das ist gar nicht so schwierig. Ha! Was meine Kids können, kann ich schon lange!