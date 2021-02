Es wäre schon, wenn der Zirkus halbwegs vorbei wäre, bevor eines meiner Kinder in irgendwas richtig Dummes reinschlittert. Bei meinem Sohn fängt langsam die Lehrstellensuche an. Die ist schon so nicht ganz einfach. In Zeiten von Corona oder auch Corona-Nachwehen wird’s noch schwieriger. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich meinen 14-Jährigen sehe, der sich jetzt schon um seine Zukunft sorgt, statt einfach seine Jugend zu geniessen. Ich hoffe, dass wir die einzige Generation bleiben, die ihren Kindern sagen: «Als wir in eurem Alter waren, hatten wir so viel mehr Freiheiten» satt «Als wir so alt waren wir ihr, konnten wir das alles nicht!»