Ich bin überfordert. Ist es das Kind auch?

Ist er jetzt gekommen, der «Dann-mach-halt-selbst-Moment»? Und wenn ja, was sind die Konsequenzen? Nicht per se für das Kind, sondern für mich? Was mach ich, wenn ich das Kind sich selbst überlasse, und das Kind macht das, was es jetzt macht - nämlich gar nichts? Ich bin ratlos. Ich bin überfordert. Und es fällt mir verdammt schwer, mir das einzugestehen. Aber vermutlich ist genau das der Sinn dieser «Dann-mach-halt-selbst-Momente». Der Punkt, an dem ich überfordert war, war oft auch der, an dem ich merkte, dass es meine Kinder nicht sind - obwohl ich es dachte. Ich lass das Kind jetzt also selbst machen. Mal schauen, was passiert.