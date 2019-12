Es gibt an einem der Weihnachtstage immer diesen einen Moment, in dem ich mich zurückziehe und ein bestimmtes Foto anschaue. Es ist eines der ganz wenigen gemeinsamen Bilder, die ich von meinem Vater und meinem Sohn habe, aufgenommen an Weihnachten 2006. Hätte ich damals geahnt, dass die ersten Weihnachten mit meinem Sohn die letzten mit meinem Vater sein würden, hätte ich noch viel mehr Fotos gemacht. Auch wenn das natürlich nichts geändert hätte. Lustigerweise zeigt mir dieses Bild je länger je mehr nicht das, was ich verloren habe, sondern all das, was das Leben mir geschenkt hat.