Das grösste Mysterium ist für mich allerdings eine App namens Snapchat. Der Stress, den sich die Teenies damit machen, ist riesig. Der Grund: Sie brauchen eine gewisse Anzahl an «Snapdays». Wenn sie einander Fotos schicken - und sei es nur ein schwarzer Bildschirm - bekommen sie digitale Flämmchen, die sie sammeln. Was passiert, wenn sie die Flammen verlieren? Nichts. (Das erinnert mich ein bisschen an unser Gleichstellungsgesetz. Das ist zwar existent, aber wenn man sich nicht dran hält, geschieht was? Genau: gar nichts. Dies nur am Rande.) Sie sind also die ganze Zeit total im Zeug, um keine «Snapdays» zu verlieren, obwohl das null Konsequenzen hat - weder in der digitalen Welt noch in der realen. Willkommen in der Welt der Teenie-Aliens!