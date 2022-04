Ein Handballteam aus Hollywood-Stars

Aber bei uns? Nun, bei uns tauft man Kinder sehr wohl mit Hollywood im Blick. Ich erinnere mich an ein Handballmatch von Kind 2, da lasen sich die Shirt-Aufdrucke wie der Cast von «Ocean’s Eleven»: Es spielten Brad, Matt, Andy und Scott. Verstärkung erhielten sie von Keanu, Ben und Chris. Schön finde ich auch, dass die Eltern, die ihren Kindern die bescheuertsten Vornamen aufdrücken, am meisten stolz darauf sind. Dies zeigen sie durch Aufkleber am Autoheck. Oh mein Gott, ich liebe diese Aufkleber! Oft kann ich noch Tage später darüber lachen.