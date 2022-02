Während wir uns so langsam daran gewöhnen, auch nicht superschlanke Frauen als schön wahrzunehmen, hat Attraktivität bei Männern immer noch viel mit ihrem Body zu tun. Und Buben, deren Körper noch nicht mal ganz ausgewachsen sind, rennen den Fitnesscentern die Türen ein und pumpen sich Brust und Oberschenkel auf. Nicht, dass ich es schlecht fände, dass sich mein Sohn körperlich betätigt. Im Gegenteil. Aber auch hier spielen die Gründe eine wichtige Rolle, im Prinzip ähnlich wie bei Drogen und bei Alkohol. Mir kann kein Fünfzehnjähriger erzählen, dass ihm Hanteln stemmen mehr Spass macht als Handball, Fussball, Judo oder Hockey. Deshalb, liebe H&M, Zalando und Co.: Wir Buben-Mütter fänden es recht cool, wenn ihr in euren Werbungen auch bei den Männern mal ein bisschen Diversität in Sachen Körpertypen reinbringen würdet. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch bei den Buben nicht mehr ganz so viel Körper-Druck.