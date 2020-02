Die Babyjahre kommen mit Teenys wieder zurück

Was ebenfalls zu einem gewissen Grad zurückkommt, sind die schlaflosen Nächte. Während man in früheren Jahren nachts regelmässig ins Kinderzimmer wanderte, um dort Nuggis oder Schoppen zu deponieren, holt man später regelmässig Handys, iPads oder Macbooks raus. Und während früher das Gezeter nach dem nächtlichen Kinderzimmerbesuch aufhörte, fängt es heute dann erst an. Dafür hat man morgens Ruhe. Denn entweder sie schlafen bis mittags (in den Ferien oder am Wochenende), oder sie sagen frühmorgens noch weniger als sonst. Nämlich gar nichts.