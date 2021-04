Es hat genau vier Monate gebraucht, um das Ding zu schrotten. Nicht ein bisschen anzukratzen. Um es richtig totzukriegen. Nein, lustig fand ichs nicht. Aber zum Glück hatte es ja noch eine Garantie drauf. Dachte ich. «Das Fahrzeug ist frisiert. Da gilt die Garantie nicht», erklärte mir der Hersteller. Was für ein schöner Moment. «War das Mofa getunt?», fragte ich meinen Sohn. «Ich weiss nicht…. bin nicht sicher …. kann schon sein.» Du meine Güte, Kind, merkst du nicht, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst hier? Es erinnerte mich fast ein bisschen an die Situation, als ich ihn mit vier Jahren an der offenen Kühlschranktür hängend erwischte, ihm sagte, er solle sich bitte nicht an die Kühlschranktür hängen und er mir – immer noch hängend – in die Augen sah und sagte: «Ich hänge nicht an der Kühlschranktür!»