Ebenfalls tätig bin ich im sozialen Bereich. Dieses Aufgabenfeld ist ein besonders spannendes, denn es ändert sich immer wieder mal. Auch die Erfolge, die ich hier verbuche, unterliegen im Laufe der Jahre grossen Schwankungen. So war ich früher zum Beispiel sehr erfolgreich in Sachen Familienintegration. Heute muss ich gestehen, dass sich meine Erfolge diesbezüglich in engen Grenzen halten. Alles, was mal funktionierte - gemeinsame Ausflüge oder Spiele-Abende - werden je länger je öfter verschmäht. Das gilt auch für die Mahlzeiten zu Hause. Da kommt dann am frühen Abend ein WhatsApp: «Was gits Znacht?» - «Gemüselasagne.» - «Ah ok, ich hol mir än Döner.»