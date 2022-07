Ich habe das Baby drei Tage nach dem Schwangerschaftstest verloren. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn man ein Kind verliert, und froh darüber ist? Könnt ihr euch auch nur im Geringsten vorstellen, was für ein Mass an Schuldgefühlen und Selbsthass in einem tobt? Und man trotzdem tief drin weiss, dass es richtig ist so? Weil alles andere sich jenseits der eigenen Vorstellungskraft befindet? Niemand wird einfach so mal schwanger. Und niemand treibt einfach so mal ein Baby ab. Jede Frau, die sich entscheidet, ein Kind nicht zu bekommen, tut dies, weil sie sich absolut sicher ist, dass es besser so ist, für sie selbst und für das Kind.