Und das war gut so. Genauso wie es gut ist, dass jetzt ihre Lehrpersonen für ihren Unterricht zuständig sind. Ich persönlich halte es mit der Schule so, wie ich es auch während der Präsenzzeiten halte. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort – das heisst online – sind. (Auch wenn ich da bereits mehr als einmal gescheitert bin. Ist es denn gopfridschtutz nicht mal jetzt möglich, jeden Tag um die gleiche Zeit anzufangen?). Ich biete meinen Kindern dort Unterstützung an, wo ich weiss, dass es allein nicht geht. Zum Beispiel bei der Zeiteinteilung. Denn dass ein Dreizehnjähriger total easy mit unterschiedlichen Deadlines hantieren kann, ist Utopie. Ich sage ihm also, er soll heute ein Englischkapitel lesen, auch wenn er die Zusammenfassung erst nächste Woche abgeben muss. Ob ers wirklich macht, ist seine Sache.