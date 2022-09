Und jetzt plötzlich, nach achtzehn Jahren Mutterdasein, erkenne ich mich selbst nicht wieder. «Hast du Hunger?», frage ich Kind 2, sobald es die Wohnung betreten hat. «Durst? Heiss? Kalt? Bist du müde? Gehts dir gut? Brauchst du was?» Vier Tage war das Kind nicht zu Hause, während des Praktikums wohnt es auswärts, verbringt nur drei Tage pro Woche daheim. Und ich? Mutiere in diesen drei Tagen zum Über-Helikopter, würde ihm am liebsten jeden Wunsch von den Augen ablesen. Schliesslich ist es so oft in der Fremde, mein Baby, unter fremden Leuten, und ich weiss nicht, wie es dort behandelt wird. Bekommt es gut zu essen? Schläft es genug? Zieht es sich richtig an?