«Willst du nicht mal was anderes probieren als Pizza Margherita? Was weiss ich? Fisch? Der kommt hier aus dem See. Hä? Was? Die pinkeln ins Wasser und trinken das dann wieder und das willst du nicht essen? Aber in dem Wasser schwimmst du doch au…. äääh, vergiss, dass ich das gesagt habe. Wir gehen morgen wieder an den tollen Badeplatz. Also Pizza Margherita?»