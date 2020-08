«Ja, es gibt da auch was zu essen. Wirklich – die Chance, dass du verhungerst, ist noch kleiner als die, dass der Berg einstürzt, ich schwörs! Das ist echt cool dort, du wirst sehen. Es gibt eine Eisgrotte und ein Museum. Oh Shit, ich hätte nicht Museum sagen sollen. Ja, ich weiss, du bekommst Bauchweh wenn du dieses Wort hörst. Es ist nicht wirklich ein Museum. Mehr so eine Erinnerung an die Bergarbeiter.»