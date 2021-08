Fünf Tipps für Eltern von Neo-Schulkindern

Solange die Kinder klein sind, sucht man sich den Umgang noch einigermassen selbst aus. Spätestens wenn sie in die Schule kommen, ist das vorbei. Plötzlich hat man mit Leuten zu tun, mit denen man sich sonst niemals angefreundet hätte. Dies gilt auch für Kinder. Dabei darf man auch als Erwachsener mal ein Kind nicht mögen, das ist völlig normal. Was aber, wenn sich mein Kind ausgerechnet dieses als Freundin oder Freund aussucht? Gute Miene zum bösen Spiel machen. Sich fragen, warum man das Kind nicht mag. Bei mir war der Grund oft der, dass ich fand, es behandle mein Kind nicht gut. Dann habe ich schon auch mal was gesagt - aber niemals grundlegend, sondern immer in einer konkreten Situation. Diese eine Freundin, die mein Kind 1 zwei Tage lang ignoriert und ihr nicht sagt, warum. «Bist du ganz sicher, dass echte Freundinnen so was machen?» Aber auch wenn man als Eltern immer ein bisschen miteleidet: am Ende müssen die Kinder selbst wissen, was und wer ihnen wichtig ist.