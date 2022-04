Was ist in seinem Kopf?

All dies ist seit Jahren ein Mysterium für mich. Denn Kind 2 ist sonst in sehr vielem mein Spiegelbild. Es gleicht mir nicht nur äusserlich, sondern hat auch meinen Humor und sehr viele meiner Eigenschaften. Es ist sehr pragmatisch und scharfsinnig, und ich muss es oft nur ansehen, um zu wissen, was in ihm vorgeht. Wie kann es sein, dass dieses Kind dermassen überhaupt nichts mit meiner grossen Liebe, der Sprache, anfangen kann? In meinem Kopf sind ständig Worte, Satzfragmente, Wortspielereien. Und während ich mir sehr genau vorstellen kann, wie sich die meisten Dinge für meinen Sohn anfühlen, kann ich mir null vorstellen, wie es in seinem Kopf aussieht. Was ist da? Bilder? Leere? Keine Ahnung.