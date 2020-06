Hilfe, mein Bub wird erwachsen, ich könnte heulen!

«Die passen alle nicht!», schallt es Minuten später aus seinem Zimmer. Was soll denn das jetzt? «So ein Seich», rufe ich zurück. «Ich hab die allergrösste Buben-Grösse bestellt, die es gibt, die müssen passen.» – «Ah ja?», meint er als er aus seinem Schlag tritt, in Shorts, die so eng sitzen, dass sie jedem Veloprofi alle Ehre gemacht hätten (dabei habe ich nur extra weit geschnittene bestellt, weil er enge Hosen hasst).