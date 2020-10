Ausserdem gibt es ja heute ganz andere Möglichkeiten als damals. Der Kontakt zu meinen Liebsten beschränkte sich während meines Auslandaufenthaltes in Australien auf Briefe (per Post!) und wegen der Zeitverschiebung genau getimte Telefonanrufe. Ich erinnere mich an einen spontanen Anruf meines Vaters, bei dem ich weder kapierte, wer am Apparat war, noch, was er sagte, da für mich sowohl das Schweizerdeutsch als auch er so total aus dem Blauen kamen, dass mein Hirn irgendwie nicht nachkam. Er war danach tagelang am Boden zerstört, wie er mir später schrieb.