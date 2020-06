Unglaublich, wie naiv ich war. Unglaublich, dass ich so viel nicht schnallte. Zum Beispiel war am Tag, als ich zur Welt kam, die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht mal in der Bundesverfassung verankert. Als ich meinen 16. Geburtstag feierte, war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Als meine Eltern sich scheiden liessen, hing das Recht meiner Mutter auf Unterhaltszahlung davon ab, ob das Gericht sie als «schuldig» am Scheitern der Ehe befand oder nicht.