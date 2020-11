Immer diese Papa-Show!

Kürzlich, auf dem Weg zu einem Geschäfts-Termin, und entprechend gekleidet, will ich Halt machen beim Coffeeshop meines Vertauens. Business-Frau braucht schliesslich ihren Cappuccino to go bevor sie in den unglaublich geschäftigen Tag starten kann. Auf dem einzig freien Parkplatz steht –mittendrin – ein Kinderwagen. Einer dieser modernen, bei denen ich mich immer frage, ob die noch irgendwie integrierte Kaffeemaschinen haben oder so. Was in diesem Fall wenig Sinn machen würde, sonst müsste der dazugehörige Hipster-Papa mit seinen Hipster-Papa-Kumpels nicht vor einem Coffeeshop abhängen.