Eines muss man Kind 1 lassen: es läuft nicht rum wie alle anderen. Die «Teenager-Uniform», der ich täglich begegne, wenn ich in der Nähe des Oberstufenschulhauses unterwegs bin – Skinny Jeans, T-Shirt, weiss Sneakers – ist nicht sein Ding. Kind 1 will offenbar anders sein als alle. Aber gleich wie gewisse Popstars, die es mag. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie will ich wirken? Individualität vs. Zugehörigkeit – zu wem oder was auch immer. Das ewige Thema beim Erwachsenwerden – klamottentechnisch ausgedrückt.