Für alle ist es das erste. Was mich innerlich jubilieren lässt, denn endlich, endlich kann ich auch mal mit Besserwissertum brillieren. Und ihr habt keine Chance, euch zu wehren, liebe Kolleginnen, denn ich kann beweisen, dass ich euch in diesem neuen Job, der euch erwartet, einiges an Erfahrung voraus habe. Also, ihr Lieben, ich habe euch Folgendes zu sagen: