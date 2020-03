Loredana und Greta haben als Vorbilder viel gemeinsam

So wie Greta Thunberg, 17, die sich am anderen Ende des Spektrums der Vorbilder unserer Töchter tummelt wie Loredana. Die schwedische Klimaaktivistin mit Asperger-Syndrom, in der Schule gemobbt, bis sie etwas fand, bei dem es nicht um sie geht. Bei dem sie die ihr unangenehme Aufmerksamkeit in den Dienst einer höheren Sache stellen kann. Und so zum Idol von Millionen wird.