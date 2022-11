Aber wenn das letzte Kind aus der Schule kommt, ist man meist in einem Alter, in dem nochmal schwanger werden nicht so einfach ist. Zudem ist man vernünftig genug, um zu wissen, dass einen die schlaflosen Nächte zu wandelnden Zombies machen würden. Was also tun, wenn sich die Nostalgie einstellt? Der Kinderwunsch-Kreislauf hat da eine lustige Lösung parat: Frauen – manchmal auch Männer, aber vor allem Frauen – finden plötzlich Hunde unglaublich süss und super und überhaupt. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass ich immer öfter, wenn ich bei uns im Wald joggen gehe, Eltern von ehemaligen Schulgspänli meiner Kinder begegne, mit einem Hund im Schlepptau. Und ja, ich gebe zu, wenn ich das sehe schreit alles in mir: Ich will auch einen!