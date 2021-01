Auch was ihre geliebten Animes angeht, bin ich leider nicht sehr belastbar. So höre ich mir zwar erstaunt an, dass das Höchste ihrer Gefühle eine Serie namens «Haikyuu» ist, in der es um Volleyball (!) geht. Aber nach einem kurzen Augenschein erschliesst sich mir deren Faszination ehrlicherweise nicht. So fällt auch diese Gesprächsthema bald mal flach. So bleibt mir nichts anderes übrig als zu hoffen, dass die Zeit, in der meine Kinder – und ich – dazu gezwungen sind, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, möglichst kurz ist.