Der zweite Tag beginnt damit, dass die äusserst verstimmte MA1 am Konferenztisch erscheint. Die Online-Sitzung mit ihrem Arbeitgeber hat sich um zwei Stunden nach hinten verschoben, sie hätte also zwei Stunden länger schlafen können. Wobei diese Online-Schaltung zwei Stunden später eher an eine Teenie-Party als an eine seriöse Sitzung erinnert. MA2 und ich hingegen kommen schon morgens in den totalen Stress, weil er vor 8.30 Uhr seinen Tagesplan einreichen muss. Das wurde erst am späten Abend zuvor so angeordert, weshalb ich es nicht rechtzeitig gesehen habe. Wir quälen uns an diesem iPad mit DSFiles rum, bis ich mich frage, ob ich zu blöd, zu alt oder zu untalentiert bin oder alles zusammen.