Was ich besonders toll finde an dem neu gewählten Duo an der US-Spitze: es bricht mit (fast) all den Stereotypen, die noch immer so tief in den Köpfen unserer Gesellschaft verankert sind. Endlich wird Vielfalt sichtbar, und zwar auf einer Stufe, auf der man nicht mehr einfach wegschauen kann. Diese fünf Dinge zeigen Joe Biden und Kamala Harris unseren Kids – und ich hoffe, dies ist ein Schritt dahin, dass sie irgendwann ganz normal sein werden: