Mit kleinen Kindern gibts keine «fröhliche, selige Weihnachtszeit»!

Im selben Jahr habe ich auch das erste und einzige Mal selbst Teig gemacht und mit Kind 1 Guetsli gebacken. Und am Anfang wars tatsächlich wie in einer Happy-Family-Weihnachtswerbung. Wenn man mal den schmerzenden Rücken ignoriert, weil Kind 2 zu jeder Tages- und Nachtzeit an mir dranhängen wollte und es gar nicht ertrug, irgendwo abgelegt zu werden. Also Baby schläft im Tragtuch, Mami und Kleinkind wallen Teig aus, Kleinkind schiebt sich immer wieder mal ein Stück in den Mund - und kotzt schliesslich in einem Schwall den Küchenboden voll. Natürlich im selben Moment, in dem das Baby aufwacht und sofort gestillt werden muss, weil es sonst Gefahr läuft, zu verhungern - zumindest könnte man das dem Geschrei und dem knallroten Kopf nach denken.