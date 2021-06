Etwas, was für meine Tochter niemals in Frage käme. Sie hat einen fantastischen Notenschnitt im Moment, und will diesen unbedingt halten. Nicht, dass ich das nicht gut fände. Oder dass ich es für schlecht halte, dass sie so viel lernt. Aber wenn ich zweimal in einer Woche auf einen total ausgelaugten, weinenden Teenager treffe, wünschte ich mir schon, dieser hätte die Gnade, einfach mal ein bisschen mehr zu sein wie ich, sprich ein bisschen fauler.