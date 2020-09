Der ganz normale Wahnsinn

Nie wieder Kindergeburtstag - zum Glück!

Es ist mal wieder diese eine Woche, in der beide Kinder unserer Familienbloggerin Geburtstag haben. Zum Glück läuft diese mit Teenagern sehr viel unspekakulärer ab als mit kleineren Kindern. Denn an einige Kindergeburtstage erinnert sich Sandra C. mit Schrecken.