«Noch keine Lehrstelle?»: Der Konkurrenzkampf unter Teenie-Eltern

Etwas, das ich am wenigsten vermisse, jetzt wo meine Kinder grösser sind, ist dieser Drang von gewissen Eltern - zugegebenermassen in erster Linie Mütter -, ihre perfekten Kinder mit meinen unperfekten zu vergleichen. Ich hab mich zwar nie echt davon stressen lassen, aber ich fands doch brutal nervig, immer wieder zu sagen, dass, nein, Kind 1 noch nicht lesen kann im Kindergarten, Kind 2 noch Windeln braucht mit zwei Jahren und beide Kinder nicht ins Früh-Englisch gehen, dafür das eine in die Logopädie, weil es lispelt. Und dass ich das alles voll in Ordnung finde. Liebe Mütter, die ihr mir damals so hilfreiche Tipps gegeben habt, wie Kinder schneller trocken werden oder lesen lernen: danke. Kind 1 kann seit geraumer Zeit lesen. Kind 2 trägt schon ziemlich lange keine Windeln mehr, und mit dem Lispeln hat es aufgehört. Und Englisch haben sie auch gelernt. In der Schule.