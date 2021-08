Offener Brief an das Komitee «Nein zur Ehe für alle»

Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass Kinder männliche und weibliche Bezugspersonen brauchen. Aber Kinder brauchen generell mehr als zwei Bezugspersonen. Und ob ihrs glaubt oder nicht - Leute aus der LGBT+ Community treiben sich äusserst selten in Sekten herum, die ausschliesslich aus ihrem eigenen Geschlecht bestehen. Und ich verrate euch noch was: diese Leute sind total normal. Sie arbeiten, kochen, essen, schauen TV, zahlen Steuern. Dass sie andere sexuelle Präferenzen haben als ihr, liebe Komitee-Mitglieder, spricht ihnen nicht die Fähigkeit ab, Kinder zu erziehen. Im Gegenteil. Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, setzen sich früh mit wichtigen Themen wie Sozialverhalten, sozialen Strukturen, Rechte, Pflichten, Familie und Liebe auseinander. Weil es Themen sind, die angesprochen werden müssen, während in «normalen» Familien vieles einfach nie zur Sprache kommt. Klar werden sie gehänselt. Kinder sind kleine Bastarde und greifen einander immer da an, wo man sie offensichtlich treffen kann. Bei andern sinds die Zahnspange, ein Sprachfehler oder die falschen Klamotten.