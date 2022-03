Warum beschiessen Menschen Menschen?

Nur ein paar Wochen später ist die Frage für uns noch präsenter. Wir haben Freunde in Kiew. Vor drei Jahren haben wir sie besucht. Meine Kids haben die ukrainische Hauptstadt als lebendige Metropole in Erinnerung, in der es laut meinem Sohn die beste Lasagne der Welt gab. Sie haben natürlich auch da die Geschichte mitbekommen, waren an der Mauer der Erinnerung an die gefallenen Soldaten sehr ruhig. Aber auch da war der Krieg Vergangenheit.