Modesünde an den Füssen von Kind 2

Den unverzeihlichen No-Go-Satz entlockte mir denn auch nicht Kind 1, sondern sein Bruder. Kind 2 gehört eigentlich zur je-schlichter-desto-besser Fraktion, was Kleider angeht, Hauptsache bequem. (Und Hauptsache die Frisur sitzt – an sein heiliges Haupthaar lässt es nur den Coiffeur seines Vertrauens.) Wenn es nicht muss, zieht es nie was anderes als Trainerhosen oder Sweatshorts an, wenns nicht anders geht halt Jeans. Dazu T-Shirts und Hoodies, schwarz, weiss oder hellblau, andere Farben kommen nicht in Frage. Und Sneaker. Als es erstmals warm wurde, wurden die allerdings ersetzt. Durch Badelatschen und weisse Socken. Ihr versteht mich? Danke.