Aktives und passives Stimmrecht trennen?

Der Knackpunkt liegt für mich beim Splitten des aktiven und passiven Stimmrechts: 16- und 17-Jährige dürften abstimmen, könnten aber als Minderjährige nicht in Ämter gewählt, also demnach auch nicht in die Pflicht genommen werden, politische Verantwortung zu tragen. Und hier liegt der Hund begraben. Denn das wäre etwa so, wie wenn irgend ein Witzbold in meiner Familie eine Initiative für die Anschaffung eines Hundes lancieren würde. Meine Kinder (nehmen wir mal an, sie wären zu dem Zeitpunkt 16 und 17 Jahre alt), welche beide zu gleichen Teilen darüber abstimmen dürften wie ich, würden mich überstimmen, und ich wäre gezwungen, uns einen Hund anzuschaffen. Aber: da sie noch minderjährig sind, könnte ich sie nicht in die Pflicht nehmen, den Hund zu betreuen oder seinen Unterhalt zu finanzieren. Würde das Projekt schiefgehen und der Hund das Zeitliche segnen, wäre ich schuld, nicht sie - obwohl ich den Hund gar nicht wollte.