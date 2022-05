Dass ich auf Sonnencreme bestehe, bevor wir rausgehen, kommt auch nicht wahnsinnig gut an. Und selbst will man das Zeug schon gar nicht an den Händen haben. Nachdem ich also zwei komplette Teenager eingecremt habe, gehts auf Entdeckungstour. Der Anblick von Meer und Pool hellt die Stimmung bei allen schlagartig auf. So kehren wir denn tatsächlich braungebrannt, ohne Sonnenbrand und sogar halbwegs erholt von den Ferien zurück.