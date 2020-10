Wann bin ich als Mutter cool – und wann einfach nur peinlich?

Wie also kriegt man es hin, dass man cool ist? Gar nicht. Muss man auch nicht. Ich erinnere an den Insta-Post meiner Tochter: «Ich hasse es, das zu sagen …» Kinder wollen gar keine Eltern, die immer cool sind. Sonst wärens keine Eltern mehr, sondern Kumpel. Und von denen haben sie schon genug. Klar, sie wollen auch keine Eltern, die immer peinlich sind. Aber da es zwischen cool und peinlich nicht so viel Spielraum gibt, müssen sie da halt einfach durch. So werde ich weiterhin laut singen im Auto und bei allen «Avengers»-Filmen doofe Fragen stellen. Und wisst ihr was, meine lieben Teenager-Kinder? Ich mache das nur für euch! Denn wenn ich euch nicht ab und zu peinlich wäre, hätte ich etwas falsch gemacht in eurer Erziehung.