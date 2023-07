Ihre Steuerrechnung beträgt 24 Franken

Nun, Kind 1 hat mittlerweile tatsächlich die Kenntnis erworben, dass seine Schulnoten etwa in dem Ausmass steigen, wie seine Absenzen sinken, weshalb es deutlich mehr anwesend war im Unterricht als auch schon, und das Semester am Gymnasium ziemlich locker bestand. Es hat die Fähigkeit, einen Geschirrspüler zu bedienen, allerdings trifft es noch eher selten die Entscheidung, das Geschirr in diese Maschine zu räumen und sie laufen zu lassen. Ähnlich verhält es sich mit der Waschmaschine. Da fällt ihm die Entscheidung, diese zu füllen, etwas leichter, zumal es wesentlich unangenehmer ist, keine saubere Unterwäsche mehr zu haben als kein sauberes Besteck (das man zur Not ja abspülen kann).