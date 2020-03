Und irgendwie geht es mir jetzt ein bisschen ähnlich. Es könnte ja jobmässig etwas passieren, das ich nicht verpassen darf. Oder etwas, das die Kinder betrifft. Oder – Gott bewahre! – das Klopapier geht aus! A propos: Wem während des Mutterschaftsurlaubs mal die Windeln ausgingen, kann die WC-Papier-Hysterie ein kleines bisschen nachvollziehen. Stell dir vor, am Hintern des kleinen Scheissers befindet sich die allerletzte Windel, und du weisst, sie wird in der nächsten Stunde explodieren, was bedeutet, dass du das Babybett inklusive Inhalt – und dazu gehört auch das Baby – stundenlang tiefenreinigen musst. Du selbst hast aber seit zwei Wochen nicht geduscht, deine Haare erinnern in Farbe und Konsistenz an Seegras und ausserdem hast du dir mal geschworen, niemals so tief zu sinken, dass du in Trainer und Ugg-Boots zum Einkaufen schlurfst. Nicht! Lustig!